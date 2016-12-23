طالبان من “جامعة جدة” يحصدان المركز الثاني في مسابقة تحدي “هاكثون 2016”

صراحة – فيصل القحطاني : حصل طالبان من خريجي كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة جدة على المركز الثاني في مسابقة تحدي “هاكثون 2016” لمشاريع التقنية ، هما عبدالله مسعود وعبدالله الحازمي العضوان في فريق (FALCON) ، وذلك عن تطبيقهما الإلكتروني باستخدام (الروبوت) الذي يساعد على تنبيه المرضى والمرافقين بمواعيد الدواء، كما حصل فريقهم على دعم مادي للمشروع بمبلغ وقدره خمسين ألف دولار كدعم وتبني لفكرة المشروع .

وهنأ معالي مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط الطالبين وعميد ومنسوبي كلية الحاسبات بجامعة جدة على تميز الطالبين، مثمنًا مثل هذه المخرجات المتميزة من الكلية والجامعة .