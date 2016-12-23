نتائج مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم

صراحة – نواف العايد : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم، حيث تعادلا الجيل مع النصر بهدف لكل منهما، والخليج تغلب على نظيره هجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والوحدة والفيصلي يتعادلان بهدف لكل منهما، والاتحاد يكسب الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويرفع النصر بهذه النتائج رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثالث، والجيل خامساً بـ 14 نقطة ، والاتحاد 13 نقطة في المركز السادس، والأهلي سابعاً بـ 13 نقطة ، والفيصلي بالمركز العاشر بـ 8 نقاط، والخليج الحادي عشر، والوحدة الثاني عشر، وهجر الرابع عشر.