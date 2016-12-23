افتتاح المعرض السعودي للسفر والسياحة والصيد الأول “رحلات” بالقصيم

صراحة – محمد المحسن : يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم الحد القادم ، المعرض الأول في منطقة القصيم – معرض رحلات ” المعرض السعودي للسفر والسياحة والصيد ” والذي سيقام في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة .

وكشف المدير العام على معرض “رحلات” رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض سليمان بن ابراهيم العمري أن أمير القصيم مهتم بالمعرض وبارك إقامته في المنطقة، مقدما الشكر لسموه لدعمه المعرض بشتى المجالات، مبينا أن المعرض يخدم قطاع السياحة والسفر والرحلات ويقام على مساحة تفوق 6100 متر مربع في أكثر من 100 جناح ، ويستمر لخمسة أيام ، في فروع الرحلات البرية وفرع رحلات الصيد وفرع تجهيزات الرحلات وفرع الرحلات البحرية ، بمشاركة أكثر من 60 جهة عارضة .

وأكد العمري أن المعرض سيكون ملتقى لكبار الشخصيات والمهتمين والمستثمرين في مجال الرحلات البرية والبحرية ورحلات الصيد وتصنيع وتوزيع أجهزة ومعدات الرحلات وشركات النقل والسفر والسياحة ، وموزعي ومصنعي المعدات والأجهزة الخاصة بالرحلات البرية والبحرية ورحلات الصيد .