مدني الجوف يُبين حقيقة سقوط شخصين ببئر سيسرا

صراحة – خالد الحسين : أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي ، إشارة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن سقوط شخصين وإنقاذهم في بئر سيسرا قرب قلعة زعبل الأثرية بسكاكا، وانتشال فرق الدفاع المدني للشابين من قاع البئر ،

هو فرضية وتدريب لرجال الدفاع المدني تأتي في إطار برنامج التدريب على رأس العمل على سِلال الإنقاذ الحديثة التي تأمينها مؤخراً على عمليات الإنقاذ في الآبار المكشوفة وذلك لقياس استعداد الفرق الميدانية، وتم ذلك بتنسيق مع هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف.