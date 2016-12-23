دوري الأولى: فوز العدالة والعروبة والفيحاء وتعادل



صراحة – فيصل القحطاني : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

العدالة – النهضة ( 2 – 0 )

القيصومة – العروبة ( 0 – 1 )

الفيحاء – وج ( 3 – 0 )

ضمك – الحزم ( 1 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – أحد ( 31 نقطة )

2 – العروبة ( 27 نقطة )

3 – النهضة ( 26 نقطة )

4 – الفيحاء ( 23 نقطة )

5 – الشعلة ( 22 نقطة )

6 – هجر ( 22 نقطة )

7 – الحزم ( 21 نقطة )

8 – ضمك ( 20 نقطة )

9 – نجران ( 20 نقطة )

10 – العدالة ( 19 نقطة )

11 – القيصومة ( 18 نقطة )

12 – وج ( 16 نقطة )

13 – الجيل ( 16 نقطة )

14 – الوطني ( 15 نقطة )

15 – الطائي ( 14 نقطة )

16 – النجوم ( 11 نقطة )