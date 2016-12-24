FBI يحذر من هجمات تستلهم نهج داعش

صراحة – وكالات : دعت السلطات الاتحادية الأمريكية سلطات إنفاذ القانون المحلية إلى توخي الحذر من أن أنصار تنظيم “داعش” يدعون المتعاطفين معهم إلى مهاجمة التجمعات بما في ذلك الكنائس أثناء العطلة.

واستبعد التحذير الذي صدر في نشرة إلى سلطات إنقاذ القانون المحلية وجود تهديدات مؤكدة محددة.

وصدر إشعار من مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) ووزارة الأمن الداخلي بهدف زيادة الحذر بعد نشر قائمة متاحة بالفعل للكنائس الأمريكية على مواقع مؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية على الإنترنت.

وقال (FBI) في بيان “مكتب التحقيقات على دراية برابط نشر في الآونة الأخيرة على الإنترنت دعا لشن هجمات على الكنائس الأمريكية. كما هو الحال مع التهديدات المماثلة يتابع مكتب التحقيقات الاتحادي التحقيق في مصداقيته”.