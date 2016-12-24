ضبط ممارس التفحيط أمام إحدى دوريات الامن بالرياض

صراحة – خالد الحسين : أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض انه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه احدهم يقوم بقيادة مركبة عائليه يمارس بها التفحيط أمام دورية رسمية تابعة لإدارة دوريات الامن بمنطقة الرياض مستهتراً بسلامتة وسلامة الآخرين مجاهراً بمخالفته , عليه فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقه على تحديد هوية قائد المركبة و اسفرت التحريات – بفضل من الله – عن ضبطه ( حدث سعودي ) و بمناقشته شفهياً أقر بممارستة التفحيط بحي الروضة شرق العاصمة الرياض بمركبة من نوع ( إينوفا ) تعود ملكيتها لوالدته وقيامه بالهرب بعد محاولة استيقافه .

تم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، واحالة أوراقه لفرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقة لتطبيق النظام بحقه حسب الاختصاص .

وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة السادة أولياء الأمور بملاحظة ابنائهم حرصاً على سلامتهم كيلا يقع ابنائهم تحت طائلة العقاب .