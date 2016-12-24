ضبط وإتلاف أطنان من الروبيان والأسماك الفاسدة بالدمام



صراحة – محمد المحسن:

تمكنت بلدية وسط الدمام وبالتعاون مع وزارة التجارة في عملية مشتركة مؤخرا من ضبط وإتلاف كمية “ضخمة” من الروبيان والأسماك المجمدة المنتهي الصلاحية، والتي كانت معدة للتوزيع محليا والتصدير خارجيا، فيما تم احالة المخالفين الى الجهات المختصة ، بسبب تلاعبهم بالتواريخ والقيام بالتزوير والتلاعب بصحة الناس.

وكشف مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، ملابسات القضية، انه في اطار الحملات التفتيشية والتوعوية التي تنفذها الامانة تمكن مراقبي ادارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام وبالتعاون المثمر بين ادارة صحة البيئة والرقابة على الاغذية في البلدية وفرع وزارة التجارة بالدمام، تم ضبط ثلاجات غذائية بالدمام لتخزين وتسويق الروبيان والأسماك المجمدة تتضمن مخالفات صحية كبيرة، مشيرا الى أنه تم العثور على ٨٧،٥ طن من الأسماك والروبيان المجمدة المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية والتي كانت معدة للتوزيع داخليا والتصدير خارجيا. لافتا الى ان عملية الضبط تمت بإشراف مباشر من رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي وكذلك بمتابعة من رئيس ادارة صحة البيئة في البلدية الدكتور سمير بن أحمد الزاير.

وقال أنه تم أثناء العملية ضبط عمالة وافدة تقوم بتزوير التواريخ، من خلال التلاعب بها واستبدالها بتواريخ حديثة يتم وضعها على علب الروبيان والأسماك، بقصد تسويقها على المطاعم والمحال التجارية باعتبارها جديدة، اضافة الى تزوير التواريخ على كميات أخرى كانت معدة ومجهزة للتصدير خارجيا .

وذكر الصفيان أن الكمية التي تم ضبطها كانت في مراحلها النهائية للتوزيع داخليا والتصدير خارجيا، بيد أن سرعة التعاون بين المراقبين الصحيين في بلدية وسط الدمام وبين مندوبي وزارة التجارة بالدمام، حال دون ذلك ومنعها قبل وصولها للمستهلكين، موضحا أنه تم التحفظ على كامل الكمية وتم العمل لمدة ثلاثة أيام على حصرها داخل ثلاجات مركزية شديدة البرودة بالدمام فيما تم اعداد محاضر الضبط والإتلاف اضافة الى اغلاق الموقع الذي تم فيه ضبط الكمية، كما تم كذلك تعبئة كامل الكمية في ٦ شاحنات كبيرة والتي تمت تحت المراقبة، اضافة الى وضع حراسة للشاحنات أثناء مرافقتها الى المردم الصحي الخاص بأمانة المنطقة الشرقية، والإشراف والتأكد من اتلافها بالكامل .

ولفت الى أنه تم تصوير وتوثيق كامل العملية ومراحل الضبط والحصر والنقل والإتلاف لارفاقها بالمحاضر الرسمية، مبينا أنه تم الرفع لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والذي وجه بسرعة الرفع عن المخالفين وأحالتهم للجهات المختصة واتخاذ اللازم بحقهم وفق اللوائح والانظمة والقوانين البلدية لما ارتكبوه من جريمة خطيرة بحق سلامة وصحة أبناء المجتمع .

فيما ثمن معاليه دور ادارة الرقابة الصحية ببلدية وسط الدمام وكذلك دور مراقبي وزارة التجارة، وسرعة تجاوبهم وتفاعلهم، داعيا في نفس الوقت الى مزيد من التعاون المثمر لضبط المخالفين.

و دعا مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بأمانة الشرقية محمد الصفيان المواطنين والمقيمين الى ضرورة الابلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر هاتف الطوارئ الخاص بالأمانة ٩٤٠ ، وذلك من خلال التعاون مع أمانة الشرقية والبلديات الفرعية والمرتبطة بها عبر جميع قنوات التواصل التابعة للأمانة، موكدا على أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بشكل فعال وسريع.

وكشف الصفيان أنه يتم حاليا التنسيق مع وكالة الخدمات بالأمانة، للتعميم على جميع البلديات الفرعية والمرتبطة بالأمانة للتحفظ على المنتج المخالف في حال وجوده بالأسواق حسب التواريخ والبار كود والعمل على أخذ عينات عشوائية لجميع منتجات الشركة في الاسواق تمهيدا لفحصها بمختبرات الامانة المركزية والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

واكد الصفيان على أن صحة المواطن خط أحمر ولن يتم التهاون فيه بأي حال من الأحوال، مشددا على أن الامانة تعمل بشكل دائم على تكثيف الجولات الرقابية الميدانية والقيام بحملات تفتيشية بشكل مستمر ، بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي كان أخرها حملة موسعة على جميع مستودعات المواد الغذائية، بهدف رصد المخالفين وتصحيح أوضاعهم، بهدف الحفاظ على الصحة العامة.