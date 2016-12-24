بدء استقبال طلبات التوظيف على وظائف حارس بتعليم بيشة

صراحة – فيصل القحطانى : أعلنت إدارة تعليم بيشة عن بدء استقبال طلبات التوظيف الكترونيا على وظائف حراس و مستخدمين ومستخدمات بمدارس البنات للمسجلين بنظام ساند , ‏بحيث يكون التقديم على وظائف الحراس والمستخدمين والمستخدمات في أماكن الاحتياج بمكاتب تعليم بيشة(بنات)على الرابط الالكتروني المعلن بموقع الإدارة.

وبعد انتهاء فترة التقديم سيتم فرز الطلبات الالكترونية من اللجنة المشكلة برئاسة مدير التعليم والتأكد من توفر الشروط وانطباق الضوابط . ويمكن التقديم من خلال الرابط : http://eportal.bishaedu.gov.sa/jobs .