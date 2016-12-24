تركيا تبحث مع الإدارة الأمريكية الجديدة إقامة حظر جوي في سوريا

صراحة – وكالات: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيبحث مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مسألة إقامة حظر جوي في شمال سوريا.

وقال أردوغان السبت 24 ديسمبر/كانون الأول وفي كلمة له في اسطنبول، إن المدن التركية الجنوبية غازي عنتاب وكليس وشانلي أورفة معرضة للخطر، إذا لم تتحقق تلك المنطقة.

وأشار إلى أطراف (لم يسمها) تسعى لإقامة دولة جديدة شمالي سوريا، مشددا على أن بلاده لن تسمح بإقامة تلك الدولة على الإطلاق.

وتحدث أردوغان عن أزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن “تركيا أنفقت حوالي 20 مليار دولار لأجل اللاجئين. هذا المبلغ ليس بسيطا. أين الغرب؟ أين ذلك الغرب الغني؟”.

وأوضح أن: “الاتحاد الأوروبي وعد تركيا بتقديم 3 مليارات يورو (لإنفاقها على اللاجئين السوريين) اعتبارا من الأول من يوليو/تموز، وما قدمه حتى الآن هو 677 مليون يورو، فأين المليارات الثلاثة التي تعهد بها؟”.

وقال إن نحو 6 آلاف شخص لقوا حتفهم في البحر المتوسط خلال العام 2016 إلا أن تلك الدول لم تكترث لذلك.