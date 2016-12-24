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24 ديسمبر, 2016   2829

تشييع جثامين خمسة شهداء فلسطينيين في محافظة الخليل

صراحة – وكالات

شيع فلسطينيون ، اليوم ، جثامين خمسة شهداء فلسطينيين في محافظة الخليل كانت تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت مصادر محلية في الخليل ، ان تم تشيع جثامين الشهداء مهند وأمير الرجبي من مدينة الخليل، وخالد خليل من بلدة بيت أمر، وعيسى طرايرة من بلدة بني نعيم، ومصطفى برادعية من مخيم العروب، بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفادت أنه بعد تشيع الشهداء دارت مواجهات مع قوات الاحتلال أصيب خلالها العشرات من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق وبعدد من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بلدة بيت أمر ومخيم العروب.

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