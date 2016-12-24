القوات الباكستانية تصادر 22 قذيفة صاروخية من مدينة بانو

صراحة – وكالات: عثرت الشرطة الباكستانية اليوم على 22 قذيفة صاروخية خلال عملية أمنية نفذتها في مدينة بانو بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضح مسئول أمني أن فرقة مكافحة الإرهاب عثرت على القذائف بالتعاون مع وحدة مكافحة المتفجرات مخبأة داخل مجرى لمياه الصرف الصحي بأحد أحياء مدينة بانو.

وأضاف أن القذائف تم تهريبها من دولة مجاورة على يد عناصر إرهابية لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية بإقليم خيبر بختونخواه.