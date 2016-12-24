الرئيس الفلسطيني يلتقي القنصل البريطاني العام

صراحة – وكالات: التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم ، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، القنصل البريطاني العام في القدس الستر ماكفيل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القنصل البريطاني هنأ الرئيس، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي (2334) حول الاستيطان، وأن بلاده ستواصل جهودها لدعم السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، مؤكداً استمرار دعم بلاده للمؤسسات والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

بدوره ثمن الرئيس عباس تصويت بريطانيا لصالح القرار الأممي ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني، واطلع القنصل البريطاني على آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية بالإضافة إلى أهمية المؤتمر الدولي للسلام، الذي سيعقد في باريس، وضرورة أن ينتج عنه آلية دولية للمتابعة وجدول زمني للتنفيذ، والاستعداد الفلسطيني للمشاركة به.