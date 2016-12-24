600 طفل يتدربون على الاعتذار والاحترام بأسلوب التعبير بفعاليات ” حكايا مسك “

صراحة – الدمام: عبّر أكثر من 600 طفل عن حكايا مصورة بعد عروض لمسرح العرائس الذي أعده عدد من المدربات المتطوعات في جناح المؤلف الصغير خلال ثلاث جلسات في فعاليات مهرجان “حكايا مسك” بمركز معارض الظهران بالمنطقة الشرقية .

وفي منظر يعبّر عن نشاط تفاعل الأطفال الصغار مع البرنامج الذي قُدم من مدربات من فريق “معاني التطوعي” ، حيث استمر الأطفال في التدرّب على عدة قيم ومعاني وهي طاعة الوالدين والاعتذار والمحافظة على الوقت، عبر المشاهد المسرحية والرسومات واستنباط واستنتاج الفوائد المنتقاة من الحكاية وكيفية تطبيقها في حياتهم، فيما عرضت أعمال هدفت إلى غرس قيمة الاحترام ومنها تعزيز مفهوم احترام عامل النظافة، وقيمة المحافظة على البيئة ونظافة الحدائق والمنتزهات.

ويشير مشرف الفعاليات في فريق معاني ياسر السيف، إلى أن الأطفال يناقشون بعد كل حكاية لوحات وصور تحتوي على سلوكيات خاطئة وسلوكيات صحيحة ليستنتج الصغار فوائد تربوية وكتابة نصائح توعوية.

وبين السيف أن الفريق يهدف من خلال مشاركته إلى غرس القيم الحسنة وتعزيز السلوك وتنمية الوعي لدى الأطفال من خلال الترفيه والتعليم بالقدوة ، لافتاً إلى أن الفقرات المقدمة تستهدف الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 12 سنة.