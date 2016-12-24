القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في قرية كفر قدوم

صراحة – وكالات: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، شاباً فلسطينياً خلال مسيرة سلمية منددة بالاستيطان في قرية كفر قدوم شمال شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن موسى علي ، بعد الاعتداء عليه بالضرب ، خلال قمعها مسيرة سلمية في القرية.