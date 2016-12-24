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24 ديسمبر, 2016   2185

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً في قرية كفر قدوم

صراحة – وكالات: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، شاباً فلسطينياً خلال مسيرة سلمية منددة بالاستيطان في قرية كفر قدوم شمال شرق قلقيلية.
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن موسى علي ، بعد الاعتداء عليه بالضرب ، خلال قمعها مسيرة سلمية في القرية.

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