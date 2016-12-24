صراحة – وكالات: شرعت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظة الجوف، شمال اليمن، في خطة انتشار واسعة لتأمين المحافظة بعد تحرير أجزاء واسعة منها من قبضة الانقلابيين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، اليوم، عن مصدر أمني قوله إن ” عملية الانتشار والإجراءات الأمنية المشددة تأتي فى إطار خطة عامة تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار ومنع الاختلالات الأمنية في مختلف مديريات المحافظة”.
وأضاف أنه ” تم نصب عدد من النقاط الأمنية في مداخل مدينة الحزم عاصمة الجوف، لافتاً إلى أن أمن المحافظة بمساندة ودعم قيادتها قادرون على ردع كل تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة”.
أجهزة الأمن اليمنية تشرع في خطة تأمين محافظة الجوف
صراحة – وكالات: شرعت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظة الجوف، شمال اليمن، في خطة انتشار واسعة لتأمين المحافظة بعد تحرير أجزاء واسعة منها من قبضة الانقلابيين.
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