أجهزة الأمن اليمنية تشرع في خطة تأمين محافظة الجوف

صراحة – وكالات: شرعت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظة الجوف، شمال اليمن، في خطة انتشار واسعة لتأمين المحافظة بعد تحرير أجزاء واسعة منها من قبضة الانقلابيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، اليوم، عن مصدر أمني قوله إن ” عملية الانتشار والإجراءات الأمنية المشددة تأتي فى إطار خطة عامة تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار ومنع الاختلالات الأمنية في مختلف مديريات المحافظة”.

وأضاف أنه ” تم نصب عدد من النقاط الأمنية في مداخل مدينة الحزم عاصمة الجوف، لافتاً إلى أن أمن المحافظة بمساندة ودعم قيادتها قادرون على ردع كل تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة”.