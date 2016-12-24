وكيل الحرس الوطني : الميزانية العامة للدولة .. ميزانية الخير والنماء والثقة والتوازن

صراحة – الرياض: وصف معالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري ميزانية الدولة الجديدة للعام المالي 1438/ 1439 بأنها ميزانية ثقة وتوازن كونها تعبر عن الثقة بعد توفيق الله في الاقتصاد الوطني وقدرته ومتانته كما تعبر في ذات الوقت عن جودة التخطيط وتوازنه ومراعاته لكافة الظروف والاحتمالات والمتغيرات الاقتصادية المختلفة .

وأشار معاليه في تصريح له بهذه المناسبة إلى أن الميزانية جاءت ملبية لمتطلبات المرحلة الانتقالية والتحول إلى المستوى المتنوع في الإنتاج بما ينسجم مع أهداف الرؤية التنموية الشاملة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة في نادي الاقتصاد العالمي والانطلاق إلى فضاءات استثمارية رحبة وثابتة على المدى البعيد .

ونوه معالي الدكتور العنقري بكفاءة ومنهجية الاقتصاد الوطني وقدرته على تفادي الأزمات الاقتصادية كهبوط أسعار النفط والكساد العالمي ومؤثرات الأحداث الإقليمية المحيطة لافتا معاليه إلى أن الإجراءات الترشيدية التي اتخذتها الدولة تعتبر أمورا تنظيمية فرضتها طبيعة المرحلة لتقنين الصرف وتنظيم أولوياته مشيرا إلى أن المواطن السعودي يثق في قيادته ويقف معها انطلاقا من عمق انتمائه وولائه وإخلاصه وسيكون بإذن الله خير عون لها على تنفيذ برنامج الرؤية والانطلاق من خلالها إلى الدولة الحديثة التي تقوم على مصادر ثابتة وقوية ومتعددة لدخلها الوطني .