صراحة – الرياض: أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق الهلال كارلوس إدواردو أربع مباريات رسمية وإلزامه دفع غرامة مالية قدرها ( عشرون ألف ريال ) لتلفظه على حكم مباراة فريقي الباطن والهلال في دوري المحترفين السعودي بلفظ بذيئ .
والقرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
الانضباط توقف إدواردو الهلال 4 مباريات وتغرمه مبلغ 20 ألف ريال
صراحة – الرياض: أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق الهلال كارلوس إدواردو أربع مباريات رسمية وإلزامه دفع غرامة مالية قدرها ( عشرون ألف ريال ) لتلفظه على حكم مباراة فريقي الباطن والهلال في دوري المحترفين السعودي بلفظ بذيئ .
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