الانضباط توقف إدواردو الهلال 4 مباريات وتغرمه مبلغ 20 ألف ريال

صراحة – الرياض: أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق الهلال كارلوس إدواردو أربع مباريات رسمية وإلزامه دفع غرامة مالية قدرها ( عشرون ألف ريال ) لتلفظه على حكم مباراة فريقي الباطن والهلال في دوري المحترفين السعودي بلفظ بذيئ .

والقرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.