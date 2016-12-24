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24 ديسمبر, 2016   2093

الانضباط توقف إدواردو الهلال 4 مباريات وتغرمه مبلغ 20 ألف ريال

صراحة – الرياض: أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق الهلال كارلوس إدواردو أربع مباريات رسمية وإلزامه دفع غرامة مالية قدرها ( عشرون ألف ريال ) لتلفظه على حكم مباراة فريقي الباطن والهلال في دوري المحترفين السعودي بلفظ بذيئ .
والقرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

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