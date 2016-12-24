بلجيكا ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية

صراحة – وكالات: رحب نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرس ، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2334 سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وقال ريدنرس في بيان نشره مكتبه من بروكسل اليوم ، إن بلجيكا تشارك تماماً موقف المجتمع الدولي المعبر عنه في هذا القرار والمتمثل في أن حل الدولتين وحده يوفر فرص السلام الدائم بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

وأضاف إن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بالقوة يعد أمراً غير قانوني، ويلحق أضراراً بالغة بإمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وأكد ريدنرس دعم بلجيكا للمبادرات الدبلوماسية الدولية لتعزيز هدف تحقيق السلام المستدام، داعيا الطرفين إلى استئناف مفاوضات ذات مصداقية بشأن الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة.