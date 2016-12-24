السودان يثمن تبني مجلس الأمن قرار وقف استيطان الإحتلال الإسرائيلي

صراحة – وكالات: رحب السودان بقرار مجلس الأمن الدولي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية فى بيان لها اليوم ، تأييدها الكامل للقرار الذي تعده نقلة نوعية تاريخية في تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية، وتطلعها في أن يشكل القرار مساعي جادة يمكن البناء عليها لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة .

وأعربت الخارجية السودانية عن أملها في أن يكون القرار خطوة أولى في سبيل تكثيف الضغوط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي لدفعها نحو الانصياع الكامل للقرارات الدولية الداعية إلى انسحابها لحدود الرابع من يونيو 1967م والقبول بالتفاوض وفقًا لمرجعية المبادرة العربية للسلام.