سياحة الدوادمي تنفذ جولات تفتيشية على قطاع الإيواء

صراحة – الدوادمي : نفذ مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة الدوادمي موخراً جولات تفتيشية على مراكز الإيواء والمرافق السياحية ومحطات الطرق بالمحافظة .

وأوضح مدير مكتب هيئة السياحة بالدوادمي عبدالله بن ضاوي الرويس أن هذه الجولات تهدف للتأكد من جاهزية قطاع الإيواء والمرافق السياحية من استقبال الزوار والنزلاء وتوفير الخدمات المطلوبة والمظهر المناسب لجميع المرافق,وتطبيق لوائح وأنظمة تشغيل المرافق السياحية.