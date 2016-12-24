مدير تعليم المدينة المنورة:ميزانية الخير والبركة لهذا العام تحمل في ثناياها المبشرات لأبناء هذا الوطن المعطاء

صراحة – المدينة المنورة: رفع مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1438 / 1439هـ ، معبرا عن سعادته بما حملته في طياتها من بشائر الخير والبركة التي أسعدت الوطن والمواطنين وبما اشتملته من مشروعات تنموية في جميع القطاعات في الدولة وقطاع التعليم بوجه خاص التي ستنعكس بعون الله تعالى على الوطن والمواطن بالخير والنماء .

ونوه العبدالكريم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهيكلة الميزانية الشاملة وببرامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمنته التي تحمل في ثناياها المبشرات لأبناء هذا الوطن المعطاء ، مشيرا إلى أن إعلان الميزانية في مثل هذه الظروف يؤكد حرص القيادة الرشيدة على أن ترتكز الميزانية على الشفافية والتنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطن الآنية والمستقبلية كما تعكس الموازنة الجديدة للمملكة لعام 2017م واقعاً مطمئنا للوطن والمواطن ومتانة للاقتصاد والتنمية المستدامة .

وقال : كان للتعليم العالي والعام النصيب الأوفر من هذه الميزانية المباركة وما ذلك إلا دليلا واضحا على حرص قيادتنا في هذه البلاد المباركة على التعليم بوصفه أساس التطوير من خلال تسخير كافة الإمكانيات والميزانيات لتحقيق الرفاهية والنماء لهذا الوطن المبارك.