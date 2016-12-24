مدير الدفاع المدني بالباحة المكلف : ميزانية الخير .. دليل قوة ورفاهية

صراحة – الباحة: نوه مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة المكلف العميد أحمد بن عبدالعزيز الدليوي بالميزانية العامة للدولة لهذا العام التي تؤكد متانة اقتصادنا وثبات مسيرتنا وما حملته من بشائر خير للوطن والمواطن ولجميع قطاعات الدولة بمختلف مسمياتها تعود على الوطن بالازدهار والتطور والنماء والتقدم في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الذي حمل على عاتقه راحة المواطن الكريم ورخاء مجتمعنا.

وأشار العميد الدليوي إلى أن ماصدر في إعلان الميزانية دليلً على ثبات اقتصادنا السعودي، وصموده أمام كل الأزمات المالية والسياسية التي تحيط بنا، التي يتأثر بها كثير من دول العالم، ومع استمرار نهج مملكتنا في الإصلاح والتطوير والتركيز على المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز استمرار النمو، مع إنشاء مشاريع جديدة والتوسع في مشروعات سابقة لتحقيق رفاهية المواطن وسعادته، وتوفير حياة كريمة له في بيئة مثالية تتوفر فيها كافة متطلباته وخدماته التي يحتاجها.

ودعا مدير الدفاع المدني بالباحة الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يبقيه ذخراً وسنداً لشعبه ولأمته الإسلامية والعربية، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده، ويديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، والاستقرار والعزة والتمكين والتقدم والازدهار.