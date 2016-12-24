صراحة – الرياض: صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت 25 / 3 / 1438هـ، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف.
وقد نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري، واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.
المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية واستشهاد الجندي سلطان الشراري
صراحة – الرياض: صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت 25 / 3 / 1438هـ، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف.
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