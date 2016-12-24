اتحاد القدم يقيم حفله الختامي ويكرم أعضاءه والرعاة

صراحة – الرياض : أقام الاتحاد السعودي لكرة القدم حفله الختامي على هامش قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم السبت وذلك بفندق موفنبيك بمدينة الرياض بحضور سعادة رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستاذ احمد عيد واعضاء مجلس الادارة وممثلي الفرق المشاركة ورجال الصحافة والاعلام.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلك تم عرض أبرز إنجازات الاتحاد خلال الفترة من يناير 2013 حتى ديسمبر 2016 ثم ألقى سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد عيد كلمة بهذه المناسبة ثم تم تكريم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد ذلك تم تكريم الرعاة والشركاء وهم (شركة الاتصالات السعودية STC – الخطوط الجوية السعودية – شركة كوكاكولا السعودية – مجموعة MBC – القناة الرياضية السعودية) ثم تم عرض فيلم عن مسيرة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ثم أجريت مراسم قرعة النسخة (42) من المسابقة والتي أداراها عضو لجنة المسابقات الأستاذ حمد الصنيع ثم دعي الحضور لتناول طعام العشاء معلناً نهاية فقرات الحفل.