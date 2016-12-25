السوق المالية توافق على طلب شركة أمانة للتأمين التعاوني تخفيض رأس مالها

صراحة – الرياض : أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة أمانة للتأمين التعاوني تخفيض رأس مالها من (320,000,000) ريال إلى (140,000,000) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (32,000,000) سهم إلى (14,000,000) سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
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