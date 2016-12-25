اختفاء طائرة بعد إقلاعها من مطار أدلو الروسى

صراحة – وكالات : أفادت وزارة الدفاع الروسية الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول بفقدان طائرة ركاب من طراز “تو-154” تقل على متنها 91 شخصا بعد دقائق من إقلاعها من مطار أدلر جنوب روسيا.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي أن الطائرة اختفت من الرادارات في حوالي الساعة 05:40 (02:40 بتوقيت غرينيتش)، بعد 20 دقيقة على إقلاعها من مطار سوتشي-أدلر، مضيفا أن الطائرة تقل على متنها 83 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وذكرت الوزارة أن الطائرة كانت متجهة إلى قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها موسيقيون من فرقة ألكساندروف و9 صحفيين، مستطردة أن عملية البحث عن الطائرة لا تزال مستمرة بمشاركة جميع فرق الإنقاذ المتواجدة في المنطقة.

في غضون ذلك، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر رسمي قوله إن الطائرة تحطمت على الأرجح في جبال بإقليم كراسنودار.