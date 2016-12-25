صراحة – الرياض : أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم، عن رفع تعليق تداول سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة.

وذكرت فى إعلانها، المنشور على موقعها الالكترونى، أنه إشارةً إلى إعلان الهيئة بتاريخ 7/3/1438هـ الموافق 6/12/2016م بخصوص استمرار تعليق تداول سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في السوق المالية السعودية (تداول) حتى تعلن الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 2016/09/30م. وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 23/03/1438هـ الموافق 22/12/2016م قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30/09/2016م المفحوصة والمعتمدة من المراجع الخارجي للشركة. تعلن الهيئة رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الأحد 26/03/1438هـ الموافق 25/12/2016م.