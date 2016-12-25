حالة الطقس: رياح نشطة وسماء غائمة على مناطق شمال ووسط المملكة

صراحة – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطيحة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال المملكة والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال ووسط المملكة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يتوقع هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقتي القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة, وتبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض صباحاً على مناطق الجوف, تبوك, حائل والحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية بوجه عام بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.