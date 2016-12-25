محافظ طبرجل يتفقد عدداً من المشاريع البلدية

صراحة -الرياض:قام فيصل الشامي محافظ طبرجل يرافقه المهندس سميحان الشمري رئيس بلدية المحافظة بجولة تفقدية، اطلع خلالها على المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها والمشاريع المقترحة وعلى سير العمل، حيث تفقد مشروع توسعة شارع الأمير عبدالرحمن السديري، الجزء المقابل للصناعية، وامتداد شارع أبو بكر الصديق الموازي للمنطقة الصناعية، كما اطلع على موقع إنشاء الدوار في نهاية شارع القاهرة مع الحزام الأخضر، ومشروع إعادة تأهيل شارع الوادي.

كما شملت الجولة مشاريع السفلتة الجاري تنفيذها لعدد من الأحياء والمخططات، واستمع من رئيس البلدية لشرح عن المشاريع ومدة التنفيذ ونسبة الإنجاز.

وقال محافظ طبرجل إن تفقده للمشاريع هو بهدف السير نحو رؤية المملكة 2030، وتحقيقها على أرض الواقع، وهناك مشاريع منفذة وأخرى قيد التنفيذ وستشهد المحافظة تطوراً كبيراً خاصةً مع ميزانية الخير القادمة.

رافقهم بالزيارة عضو المجلس المحلي بطبرجل الأستاذ عقلا المدبول، ومدير إدارة النظافة بالبلدية، راضي الثريا، وبعض المهندسين المشرفين على المشاريع.