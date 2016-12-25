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25 ديسمبر, 2016   1679

تقنية الباحة تنهي التدريب على المهارات الأساسية في التعامل مع الروبوت

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صراحة-الباحة:أنهت الكلية التقنية بالباحة، تنفيذ دورتين حول ” المهارات الأساسية في التـعامل مع الروبوت”، وذلك بمركز الموهوبين بالكلية.
وتضـمنت الدورة التي استفاد منها 30 متدربًا مؤخرًا، العديدُ من المهارات والمعلومات الأساسية اللازمة للتعامل مع الروبوت وبرمجته وتركيبة، إضافة إلى تطبيق تلك المهارات لإنجاز مشروعات عملية وتطبيقية.
وحث رئيس مركز الأنشطة والموهوبين بالكلية والمعهد المهندس سلمان القحطاني المتدربين على الابتكار والإبداع في المجالات كافة، مؤكداً أهمية تنوع الأنشطة للمتدربين، لإيجاد روح التنافس والإبداع بينهم وتنمية مهاراتهم في مجال التقنية والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، إلى جانب الاستفادة من دعم من ريادة الأعمال الوطني.

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