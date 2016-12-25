مدير تعليم تبوك يدشن أول نموذج نظامي للحضانات في المدارس

صراحة-تبوك:دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد الشريف -اليوم- وبحضور مساعده لتعليم البنين ماجد القعير ومساعده للخدمات المساندة سعيد القحطاني أول حضانة نظامية للأطفال في مدارس المنطقة وهي المبادرة الأولى في هذا الصدد على مستوى الإدارات التعليمية في المملكة التي تنفذ بإشراف إدارة رياض الأطفال في تعليم تبوك.

وقص مدير التعليم شريط افتتاح الحضانة الأولى والملحقة بالروضة الثامنة عشر بتبوك معلنا افتتاحها وطرحها كأول نموذج رسمي أمام المستثمرين في القطاع الخاص لتكراره و للتوسع في افتتاح الحضانات الملحقة بالمدارس وفق الشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن من وزارة التعليم وبناء على ماورد في الدليل الإجرائي.

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال بتعليم تبوك ميرفت الثمالي أن الحضانة الجديدة تراعي تكامل الإرشادات الصحية والأمنية لسلامة الأطفال وتعمل على توفير الاستقرار الذهني والعاطفي للأم العاملة ورعاية الطفل والعناية به من كل الجوانب الاجتماعية النفسية مؤكدة أن النموذج الجديد للحضانات النظامية سيتم تكراره قريباً في نموذج آخر في مدارس المنطقة كنواة رسمية للتوسع في إنشاء حضانات مماثلة عبر المستثمرين في القطاع الخاص وكبديل مناسب لاغلاق الحضانات العشوائية السابقة التي لم تطبق الشروط والضوابط والمواصفات الخاصة بلائحة فتح الحضانات التي أقرتها وزارة التعليم العام الماضي.