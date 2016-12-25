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25 ديسمبر, 2016   1288

جمرك الميناء الجاف بالرياض يُحبط محاولة تهريب قرابة 5 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدرة

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صراحة-الرياض:تمكّن جمرك الميناء الجاف بالرياض من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغت (4.991.2) أربعة كيلوجرامات وتسعمائة وواحد وتسعون جرام واثنين مليجرام، عُثر عليها مُخبأة داخل إحدى الإرساليات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وتفصيلاً قال الأستاذ داغر الداغر مدير عام جمرك الميناء الجاف: وصلت للجمرك إرسالية بضائع وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الحشيش مُخبأة بطريقة فنية داخل تجاويف القواعد الخشبية الحاملة للإرسالية، مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وقال مدير عام جمرك الميناء الجاف أن منسوبي الجمارك السعودية عبر كافة المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية يواجهون باستمرار مثل هذه الطرق التي تستغل الإرساليات القادمة إلى المملكة لمحاولة تمرير الممنوعات بكافة أنواعها، مبينًا أن الجمارك السعودية تبذل أقصى جهودها لمنع دخول أي محاولة من شأنها المساس بصحة وسلامة المجتمع وأمن الوطن. 

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