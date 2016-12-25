أمين منطقة المدينة المنورة : الميزانية تميّزت بالإفصاح والشفافية وجسّدت قوة ومتانة اقتصادنا

صراحة-المدينة المنورة:رفع معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1438 / 1439هـ .

وقال المهندس العمري في تصريح بهذه المناسبة : إن ميزانية الخير والبركة لهذا العام تميزت بالإفصاح والشفافية, وجاءت داعمة لبرنامج التحوّل الوطني 2030م, وترتيب الأوليات للدعم الحكومي للمواطنين، مضيفاً بأنها ‏تضمنت تحدياً في حجم اعتماداتها التي تجاوزت كل التوقعات في ظل ظروف اقتصادية يعلمها الجميع في المنطقة والعالم, بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة التي تغلبت على كل التحديات ‏والمصاعب ورسمت الخطوط الرئيسة لتطبيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

وأكد أن الميزانية العامة ستسهم بإذن الله في تسريع التنمية والتطور التي تنعم بها المملكة, ومضاعفة ثمارها الطيبة من أجل خير وازدهار أبناء الوطن، مبيناً أن الميزانية بمجملها تؤكد على أن جميع القطاعات بالدولة تحظى بدعم كبير لتواصل مسيرة التنمية المستدامة التي تعيشها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي عهده – حفظهم الله -.

ولفت المهندس العمري إلى أن أرقام الميزانية جاءت لتعكس قوة الاقتصاد, وتجسّد النظرة الثاقبة والرؤية الواضحة لقادتنا – حفظهم الله – والقدرة على استشراف المستقبل, والتعامل مع المستجدات جميعها, ويتجلى ذلك في الاهتمام بالمشاريع التنموية والخدمية, والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن, والتركيز على رفع معدلات الإنفاق في المجالات الخدمية والتنموية في ظل خطط وبرامج التنمية الوطنية التي تسير عليها المملكة.

ودعا معالي أمين منطقة المدينة المنورة, الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء, وأن يديم أمنه وعزه واستقراره في ظل قيادتنا الحكيمة.