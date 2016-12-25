أمانة الشرقية تفعل الارتباط المعلوماتي الإلكتروني بكتابة العدل عبر قناة التكامل

صراحة-الشرقية:دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مؤخرا، خدمة الارتباط المعلوماتي الإلكتروني مع كتابة العدل ببيانات صكوك الأراضي والوكالات عبر قناة التكامل الحكومية وبالتعاون مع برنامج التعاملات الالكترونية (يسّر) .

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير “سعود بن نايف” دشن مؤخراً استراتيجية “رقمي” وهذه الخدمة تأتي امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة توجيهات القيادة الحكيمة – حفظها الله – والتي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وتسريع الخدمات وأشار إلى أن الأمانة تعمل جاهدة إلى التحول بشكل كامل للخدمات الإلكترونية والارتباط الإلكتروني الإجرائي والمعلوماتي مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وأضاف الصفيان أن الأمانة قامت مؤخراً بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الأمانة الرقمية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والارتقاء بخدماتها المقدمة للمستفيدين والتي تأتي لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ مثل المنظومة الإلكترونية للمساعدة الفورية والمعاملات (معاملتي) عبر البوابة الرقمية للأمانة والهواتف الذكية.

وأشار الى أن الأمانة تسعى جاهدة لتحقيق مفهوم (أمانة بلا ورق) عبر إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التفاعلية والارتباط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة و بناء مجتمعات المعرفة والمدن الذكية .

واختتم مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية بدعوة عموم المستفيدين لزيارة بوابة الأمانة www.eamana.gov.sa والاستفادة من حزمة الخدمات المتاحة عبرها، مؤكدا أن العمل مستمر لتطوير واطلاق المزيد من الخدمات الرامية إلى اختصار الوقت والجهد للمستفيدين بحول الله وتوفيقه .