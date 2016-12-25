المملكة تسلم السودان عشرة آلاف ذبيحة لتوزيعها على الفقراء

صراحة-واس:سلمت المملكة العربية السعودية أمس الحكومة السودانية ممثلة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي عشرة آلاف ذبيحة مجمدة لتوزيعها على مستحقيها في السودان في إطار مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور نائب رئيس بعثة سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان المستشار أحمد عقيل وممثلين عن الحكومة السودانية ومندوب من البنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح المستشار أحمد عقيل أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي هو امتدادًا للجهود الخيرة والمساعدات التي تقدمها المملكة لجميع المسلمين في أنحاء المعمورة وفي إطار العلاقات المتميزة بين المملكة والسودان، مشيرًا إلى أن المشروع قدم أكثر من (850) ألف ذبيحة خلال موسم الحج الماضي على 23 بلدًا استفاد منها ملايين الفقراء والمحتاجين.

وبين أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي قد حقق منذ بدء تنفيذه في عام 1403هـ نجاحًا كبيرًا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الدعم المستمر والمتواصل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ وبما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين للمشروع من أماكن مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات، ومن توافر كل الشروط الشرعية والصحية فيها.