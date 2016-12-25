الهلال والنصر يلتقيان في نصف نهائي كأس ولي العهد .. غداً

صراحة – خالد الحسين : يلتقي فريقا الهلال والنصر غداً على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في المباراة الأولى للدور نصف النهائي لكأس ولي العهد لكرة القدم .

ويخوض الهلال ” حامل اللقب ” اللقاء سعياً للوصول للنهائي للمرة الـ 13 على التوالي ، فيما يسعى النصر لمواصلة مشواره بحثا عن أول ألقابه هذا الموسم ، حيث يحمل الهلال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بهذه البطولة بـ 13 مرة ، فيما فاز النصر باللقب ثلاث مرات .

وجاء تأهل الهلال لهذا الدور بعد تغلبه على الرائد في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف ، ثم على الشباب بهدفين دون رد في دور الـ 8 ، فيما تأهل النصر عقب تغلبه على النجوم بثلاثية نظيفة في الدور الـ 32 ، وعلى الوطني في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ثم على الوحدة بهدف وحيد في دور الـ 8 .