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25 ديسمبر, 2016   3013

الهلال والنصر يلتقيان في نصف نهائي كأس ولي العهد .. غداً

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صراحة – خالد الحسين : يلتقي فريقا الهلال والنصر غداً على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في المباراة الأولى للدور نصف النهائي لكأس ولي العهد لكرة القدم .
ويخوض الهلال ” حامل اللقب ” اللقاء سعياً للوصول للنهائي للمرة الـ 13 على التوالي ، فيما يسعى النصر لمواصلة مشواره بحثا عن أول ألقابه هذا الموسم ، حيث يحمل الهلال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بهذه البطولة بـ 13 مرة ، فيما فاز النصر باللقب ثلاث مرات .
وجاء تأهل الهلال لهذا الدور بعد تغلبه على الرائد في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف ، ثم على الشباب بهدفين دون رد في دور الـ 8 ، فيما تأهل النصر عقب تغلبه على النجوم بثلاثية نظيفة في الدور الـ 32 ، وعلى الوطني في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ثم على الوحدة بهدف وحيد في دور الـ 8 .

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