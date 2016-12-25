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25 ديسمبر, 2016   2737

الأحوال المدنية تبدأ استقبال المواطنات في مقريها الجديدين بالخرج والسليل

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صراحة – نواف العايد : بدأت الأحوال المدنية باستقبال المواطنات في مقريها الجديدين بمحافظتي الخرج والسليل، واللذين يحويان وحدات خدمة شاملة وصالة انتظار متكاملة التجهيزات، لاستقبال وتسليم البطاقات.
وأوضحت مساعدة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الجوهرة الشبانة خلال افتتاحها للمكتب النسائي بالخرج أن ذلك يأتي ضمن الخطة المعدة لافتتاح مكاتب نسائية في كافة مناطق المملكة لخدمة المواطنات اللاتي لا يحملن هوية وطنية.
يذكر أن الأحوال المدنية افتتحت مؤخراً أربعة مكاتب في محافظات الغاط، طريف ، النبهانية، وأملج، كما أرسلت الوحدات المتنقلة إلى عدد من المحافظات كالخفجي و الوجه والمهد.

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