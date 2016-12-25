الجيش اليمني يؤكد انهيار صفوف المليشيا الانقلابية في نهم

صراحة – فيصل القحطاني : أكد الجيش الوطني في اليمن، وقوع انهيارات في صفوف المليشيا الانقلابية، بعد التقدم السريع الذي أحرزته وحدات الجيش المقاتلة في مديرية نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر عسكري، وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم، أن قوات الجيش والمقاومة في نهم تواصل تقدمها في المعارك الدائرة منذ أيام في بلدات المديرية، ضد المليشيات المتمركزة فيها.
وأشار المصدر إلى أن الجيش بسط سيطرته على مواقع جديدة في المنطقة من بينها، المواقع المحيطة بسد “العقران” المحاذي لقرية محلي، مبينًا أن المليشيا تكبدت خسائر في الأرواح بينهم قيادات ميدانية قتلوا في غارات للتحالف العربي المساند لقوات الجيش.