التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> الدولية >> الجيش اليمني يؤكد انهيار صفوف المليشيا الانقلابية في نهم
25 ديسمبر, 2016   3404

الجيش اليمني يؤكد انهيار صفوف المليشيا الانقلابية في نهم

الجيش اليمني

صراحة – فيصل القحطاني : أكد الجيش الوطني في اليمن، وقوع انهيارات في صفوف المليشيا الانقلابية، بعد التقدم ‏السريع الذي أحرزته وحدات الجيش المقاتلة في مديرية نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.‏
وأوضح مصدر عسكري، وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم، أن قوات ‏الجيش والمقاومة في نهم تواصل تقدمها في المعارك الدائرة منذ أيام في بلدات المديرية، ضد ‏المليشيات المتمركزة فيها.‏
وأشار المصدر إلى أن الجيش بسط سيطرته على مواقع جديدة في المنطقة من بينها، المواقع ‏المحيطة بسد “العقران” المحاذي لقرية محلي، مبينًا أن المليشيا تكبدت خسائر في الأرواح ‏بينهم قيادات ميدانية قتلوا في غارات للتحالف العربي المساند لقوات الجيش.‏

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2016 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA