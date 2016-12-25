الجيش اليمني يؤكد انهيار صفوف المليشيا الانقلابية في نهم

صراحة – فيصل القحطاني : أكد الجيش الوطني في اليمن، وقوع انهيارات في صفوف المليشيا الانقلابية، بعد التقدم ‏السريع الذي أحرزته وحدات الجيش المقاتلة في مديرية نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.‏

وأوضح مصدر عسكري، وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم، أن قوات ‏الجيش والمقاومة في نهم تواصل تقدمها في المعارك الدائرة منذ أيام في بلدات المديرية، ضد ‏المليشيات المتمركزة فيها.‏

وأشار المصدر إلى أن الجيش بسط سيطرته على مواقع جديدة في المنطقة من بينها، المواقع ‏المحيطة بسد “العقران” المحاذي لقرية محلي، مبينًا أن المليشيا تكبدت خسائر في الأرواح ‏بينهم قيادات ميدانية قتلوا في غارات للتحالف العربي المساند لقوات الجيش.‏