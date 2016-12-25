الشيخ السديس يتفقد مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم ميدانياً

صراحة – محمد المحسن : رفع معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – على فائق عنايته ورعايته الكريمة لمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين والتي منها مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم المبارك كما شكر سمو ولي العهد وولي ولي العهد وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو أمير منطقة المدينة المنورة على حرصهم وعنايتهم بكل ما يهم الحرمين الشريفين وقاصديهما سائلا الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة.

وقال معاليه عقب جولته التفقدية اليوم للمشروع وتفقده عملية الإنتاج التحضرية السابقة وللوقوف عن كثب على ما تم اقتراحه وتدارسه في اجتماع اللجنة المشرفة : بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – بنقل الإشراف على المشروع إلى الرئاسة العامَّة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتكليف معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مشرفًا على المشروع خلصت الاجتماعات التحضيرية المعّدة لوضع الخطط الاستراتيجية لتطوير المشروع لافتا أنه بعد عدد من الاجتماعات والمتابعة تم طرح حزمة من المقترحات والمحاور الرئيسة لبناء اساسيات متينة وبنية تحتية قوية تكفل لهذا العمل الانطلاقة العصرية نحو إنتاجية تواكب الرؤى المستقبلية التي يسعى ولاة الأمر – حفظهم الله – إليها وتطوير منظومة الخدمات في كافة المجالات وكان من بين الاتفاق عليه تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة للمشروع ومراقبة أعمال المشروع بطرق الكترونية وميدانية ذكية وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة باستراتيجيات المشروع .

وهنأ الشيخ السديس أعضاء اللجنة ومنسوبي الرئاسة بهذه الثقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز – يحفظه الله – مؤكدا أن الجميع أمام تحديات مقبلة ينبغي الإعداد لها أعداداً جيداً لظهور المشروع بحلة متميزة تواكب المستقبل الزاهر للبلاد مضيفا أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أبلت بلاء حسناً خلال السنوات الطويلة الماضية في سقيا زمزم والاهتمام به وتعقيمه ليس ذلك في المسجد الحرام بل يتم تغذية المسجد النبوي بماء زمزم يومياً مبينا أن هذه العملية تخضع إلى أرقى الأساليب وبأفضل الأجهزة المتاحة وطرق علمية وخبرات في هذا المجال.

وشدد معاليه خلال جولته مع أعضاء اللجنة في ردهات المشروع قائلاً :عندما يأتي توجيه ولي الأمر يجب على الجميع السمع والطاعة والبدء في التنفيذ وترجمة التطوير فوراً، وحركة التطوير لابد أن تواكب عجلة الحياة العصرية وتوجهات الحكومة حفظها الله في رؤية 2030 مستشهداً بالجهود الذي شيدها المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وارساء قواعد ثابتة لخدمة الحرمين وقاصديهما وسقيا زمزم الذي تدرج من بعده وسار على خطاه ابناءه البررة مرورا بتلك الحقبة وصولاً للملك عبدالله رحمه الله واهتماماً من خادم الحرمين الملك سلمان وحرصه رعاه الله على تقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن .

وبين الشيخ السديس أن على اللجنة مهام جسيمة في رسم خارطة الطريق للمشروع وتلمس رضى المستفيدين وتلبية رغباتهم مؤكدا أنه يجب الوقوف على الميدان وأخذ آراء الجمهور وتذليل العقبات أمامهم من خلال توزيع استبانات ودراستها دراسة شاملة مشيرا إلى أن الهدف القادم هو وصول ماء زمزم لكل حاج ومعتمر وزائر بكل يسر وسهولة مضيفاً بأن الخطط التي وضعت في الحسبان من خلال الاجتماعات السابقة استخدام التقانة الحديثة وتفعيل دورها بشكل عاجل

وقال معاليه : سنكون متابعين للمشروع ليلاً نهاراً بعيداً عن الإدارة لتفقد المشروع مؤكدا أن الرئاسة ستبذل قصارى ما لديها من إمكانات وطاقات في خدمة هذا المشروع المبارك وفق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر.