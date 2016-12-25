الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع تعلن فتح بـاب التقديم للالتحـاق ببرنامج البكالوريوس الموازي

صراحة – فيصل القحطاني : اعلن قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع أن للحاصلين على الدرجة الجامعية المتوسطة من كليات الهيئة الملكية بينبع او كلية الجبيل الصناعية عن فتح بـاب التقديم لاللتحـاق ببرنامـج البكـالوريوس الموازي بكليتي ينبع الصناعية وينبع الجامعية للفصل الدراسي الثاني

وذلك اعتبارا يوم االحد 26/03/1438هـ حتى يوم الخميس 30/03/1438هـ في التخصصات التالية :

http://www.rcyci.edu.sa/web/ والمعاهد الكليات قطاع

http://www.rcyci.edu.sa/web/ الصناعية ينبع كلية

http://www.rcyci.edu.sa/web/ الجامعية ينبع كلية

شــــــروط التقديم :

1 )ان يكون سعودي الجنسية او من ام سعودية او من غير السعوديين من ابناء العاملين بمدينة ينبع الصناعية وحاضرتها

2 )أن يكون المتقدم حاصالً على الدرجة الجامعية المتوسطة من كلية ينبع الصناعية او كلية ينبع الجامعية او كلية الجبيل الصناعية في

التخصصات المشار إليها اعلاه .

3 )أن ال يقل معدله العام عن 00.2 نقطة

4 )لم يسبق فصله من برنامج درجة البكالوريوس للطالب المنتظمين المتفرغين للدراسة او الموازي

5 )ان ال يكون منتظم ببرنامج درجة البكالوريوس للطالب المنتظمين المتفرغين للدراسة او الموازي

6 )أن يكون الئقاً طبياً

مالحظة/ على طالب كلية الجبيل الراغبين االلتحاق بكليات الهيئة الملكية الحضور الى مقر شؤون الطالب قسم القبول بكلية ينبع الصناعية لتقديم مستنداتهم صورة من كشف الدرجات – صوره من وثيقة التخرج – صورة الهوية الوطنية وذلك خلال الفترة المشار اليها اعلاه