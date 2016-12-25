الأمير مقرن بن عبدالعزيز يؤدي صلاة الميت على الأمير بدر بن سلمان ووالدة الأميرة نوف بنت سعود

صراحة – محمد المحسن : أدى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ووالدة الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز -رحمهما الله – وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمَّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .

كما أدى الصلاة مع سموهما صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سعود بن عبدالعزيز ( والد المتوفى ) وصاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز ( أخو المتوفى ) وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.