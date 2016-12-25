وزير الخارجية يستقبل عدد من سفراء الدول لدى المملكة



صراحة – خالد الحسين : استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه بمقر الوزارة اليوم كلا من ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

كما استقبل معاليه في مكتبه سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة بيكا فاوتيلاينين وسفير جمهورية بوركينا فاسو لدى المملكة، مانسا أونتانا وسفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة، سناهد بريستريتش .

وجرى خلال الاستقبالات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك .