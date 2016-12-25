“التجارة” تطلق خدمة “التزام ” لتسهيل إجراءات الشركات والمؤسسات في التعاملات الحكومية

صراحة – فيصل القحطاني : أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة “التزام” الإلكترونية والتي تعد من أحد مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 عبر الموقع الإلكتروني للخدمة Eltzam.sa في ظل سعيها الدائم من أجل دعم الحكومة الإلكترونية ولتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والرفع من مستوى جودة البيانات.

وأوضحت الوزارة أن مميزات الخدمة تتمثل في أنها تتيح للجهات الحكومية إمكانية التحقق إلكترونياً عبر رابط الخدمة على مدى التزام المنشآت التجارية بالقوانين دون الحاجة إلى مخاطبة الجهات ذات الشأن ودون طلب أوراق وشهادات ثبوتية مطبوعة. حيث يمكن عبر الخدمة معرفة الكثير من المعلومات الهامة والتي تساعد الجهات الحكومية في أداء عملها بشكل سهل ودقيق. مثل: حالة السجلات التجارية، اشتراك الغرف التجارية، شهادة الزكاة والدخل، شهادة السعودة، رخصة البلدية وغيرها من البيانات.

وتهدف خدمة “التزام” إلى تسهيل الإجراءات على المنشآت التجارية في التعاملات الحكومية وتمكين الجهات الحكومية من التحقق إلكترونياً على مدى التزام المنشآت التجارية بالإجراءات والأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة بالتعاون مع الجهات الرسمية المختلفة عبر منصة واحدة تحتوي على معلومات محدثة ودقيقة وذلك من أجل خلق بيئة تجارية صحية.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار كافة الجهات الحكومية إلى الاستفادة من خدمة التزام عبر الموقع الإلكتروني للخدمة eltzam.sa والاشتراك بها وتفعليها للأشخاص المصرح لهم بذلك.