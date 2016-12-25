3413 موظفًا حكوميًا يلتحقون بـ117 برامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع

صراحة – محمد المحسن : يستقبل معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع ابتداءً من يوم الأحد 26 ربيع الأول 1438هـ (3413) موظفًا حكوميًا، للالتحاق بـ (117) برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها وفرعيه النسائيين بالرياض والدمام. وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق (1491) موظفًا حكوميًا، بـ (49) برنامجاً تدريبياً، هي:

إدارة الاجتماعات، إدارة الجودة الشاملة، إدارة الوقت، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، إعادة هندسة العمليات الإدارية، إعداد البحوث الصحية، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الاتصالات الإدارية، الاجازات، الاختيار والتزويد الآلي لأوعية المعلومات، الأعمال التجارية، الإلقاء الفعال، التفويض، الجداول الإلكترونية (Excel)، الحسابات الختامية الحكومية، الحقوق والمزايا المالية للموظف، الحماية باستخدام تقنية TMG، الرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، الرقابة على المواد، العروض التقديمية (Power Point)، القيود المحاسبية الحكومية، المتابعة الإدارية، تحديد الاحتياجات التدريبية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تدقيق المستندات المالية الحكومية، تصميم المسوح الإحصائية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات السكرتارية الإبداعية، إدارة الفعاليات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، أصول المحاسبة الحكومية، إعداد التقارير الإحصائية، الأرشفة الإلكترونية، الإشراف الميداني على تنفيذ المشاريع، التقارير الإخبارية، التنسيق الاداري، إنهاء الخدمة، تحفيز الموظفين، تصميم الاستبانة، سلوكيات الوظيفة العامة، مهارات التعامل مع المرؤوسين.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق (866) موظفًا حكوميًا، بـ (26) برنامجًا تدريبيًا، هي:

إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، إدارة الاجتماعات، ادارة الايرادات والنفقات العامة، إدارة الجودة الشاملة، إدارة الوقت، إدارة نظم المعلومات الصحية، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الاستقطاب والاختيار، الاشراف الاداري، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، تجهيز وترتيب المستودعات، تصميم التقارير في بيئة Visual Basic.net، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، الضمانات البنكية، توزيع العمل، سلوكيات الوظيفة العامة، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق (303) موظفين حكوميين، بـ (11) برنامجًا تدريبيًا، هي:

الجداول الإلكترونية (Excel)، الحسابات الختامية الحكومية، الحقوق والمزايا المالية للموظف، القيادة الإدارية، تطوير خدمات المستفيدين، مهارات التعامل مع المستفيدين، أصول المحاسبة الحكومية، إعداد التقارير الإحصائية، المحاسبة الحكومية في الفروع، توزيع العمل، سلوكيات الوظيفة العامة.

وفي فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق (408) موظفات حكوميات بـ (16) برنامجًا تدريبيًا، هي:

إدارة الاجتماعات، إدارة الوقت، إدارة مشاريع البرمجيات، إعداد الدراسات والاستشارات القانونية، الاجازات، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، بناء المكتبات الرقمية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الاداري، إنهاء الخدمة.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق (314) موظفًا حكوميًا بـ (14) برنامجًا تدريبيًا، هي:

إدارة الاجتماعات، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، منازعات العقود الإدارية، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الأرشفة الإلكترونية، التقارير المالية الحكومية، التنسيق الاداري، سلوكيات الوظيفة العامة، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية تلتحق (31) موظفة حكومية في برنامج الاتصال الفعال في العمل.