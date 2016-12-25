البنك الإسلامي يمول مشروعات إنمائية في عدد من الدول الأعضاء بـ 863 مليون دولار

صراحة – نواف العايد : اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعه دورته “316” اليوم ، برئاسة معالي رئيس مجموعة البنك الدكتور بندر محمد حجار ، تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي “863” مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعات إنمائية في عدد من الدول الأعضاء .

وتضمنت التمويلات مبلغ “208 ” ملايين دولار أمريكي لجمهورية غينيا لتنفيذ مشروع طريقين يعززان التكامل الإقليمي يربط بين مدينة غيكيدو ومدينة كيسودوغو وكونديمبرادو البالغ طوله “116” كيلومترا ، بجانب إعتماد مبلغ “170” مليون دولار أمريكي، لإنجاز المرحلة الثالثة لمحطة إنتاج الطاقة الشمسية الضوئية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بالاضافة إلى تمويل مشروع محطة الكهرباء الخامسة لتوسعة الخط “6” لصالح شركة ألمنيوم بدولة البحرين بمبلغ “105” ملايين دولار أمريكي ، يساهم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية الذي يديره البنك في هذا المشروع بمبلغ “25” مليون دولار أمريكي.

كما اعتمد المجلس مشروع للتنمية الريفية المتكاملة ومنحة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في المملكة المغربية ، تمويل بمبلغ “94” مليون دولار أمريكي، فيما أقر المجلس مشروع للتمويل الأصغر وآخر لمكافحة الملاريا في السنغال بمبلغ إجمالي “3ر92” مليون دولار أمريكي، فيما سيقوم البنك بتمويل مبلغ “32” مليون دولار أمريكي، لوزارة الصحة السنغالية، للمساهمة في مشروع مكافحة وباء الملاريا واستئصاله.

وأعتمد المجلس تمويل مبلغ “5ر91” مليون دولار أمريكي للمساهمة في إعادة تأهيل و إصلاح طريق في جمهورية توغو بين منطقة أفيببوز ومنطقة أنيهو، المحاذي لساحل المحيط الأطلسي بطول “30” كيلومترا ، فيما اقر المجلس تقديم تمويل بمبلغ “60” مليون دولار أمريكي، للمساهمة في مشروع إنشاء وتأثيث وتجهيز مستشفى عام لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جيبوتي، بطاقة إستيعابية “220” سريرا، ويتضمن المشروع تدريب وتأهيل موظفي الصحة اللازمين للعمل بالمستشفى ، بالإضافة إلى دعم إدارة المشروع.

كما تم إقرار تقديم قرض بمبلغ “8” ملايين دولار أمريكي، للمساهمة في مشروع لتوليد الطاقة الشمسية من أجل تعزيز جهود التنمية الريفية في جمهورية تشاد ، وتقديم قرض بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي، لصالح مشروع توليد الطاقة الكهربائية بمركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمان، بجانب تقديم قرض بمبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي لجمهورية مالي ، للمساهمة في مشروع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتعزيز التنمية الريفية بالبلاد.

وأقر المجلس في نهاية دورته خطة العمل المقترحة للسنوات الثلاث المقبلة من “2017 – 2019م”، بتكلفة إجمالية بلغت “16” مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى موازنة السنة المالية الجديدة “2017م” التي بلغت نحو “2ر5 مليار دولار أمريكي ، فيما أطلع المجلس على الملامح الرئيسة لبرنامج رئيس البنك للسنوات الخمس القادمة.