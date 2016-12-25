جمعية المودة وغرفة جدة توقعان اتفاقية شراكة لمشاريع تنموية للأسرة



صراحة – خالد الحسين : وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة اليوم اتفاق شراكة تنموية مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة للمشاركة في نشر الوعي بثقافة المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وخاصة الأسرة السعودية وتنميها للقيام بدورها المجتمعي ، حيث مثّل الجمعية في توقيع المذكرة المدير العام محمد بن علي آل رضي ، وعن الغرفة التجارية الصناعية بجدة الأمين العام المكلف حسن بن إبراهيم دحلان .

وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أنه انطلاقًا من حرص الطرفين على المشاركة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ، إضافة لإنجاز الأهداف المشتركة فيما بينهم وتقوية وتوثيق التعاون لتفعيل ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية .

وتهدف الإتفاقية على أن تدعم الغرفة التجارية بجدة في تنفيذ 3 برامج تنموية تتضمن 8 مشاريع تتبع لإدارة التدريب الأسري بالجمعية ، ومنها البرنامج الأول ” تكوين” ، ويهدف لتطوير خدمات الجمعية الإرشادية في سبيل تحقيق الاستقرار الأسري بكل كفاءة ومهنية عالية وفق منظومة من الخطط والآليات الموجهة لدعم الإرشاد الأسري وتطوير وسائله ورفع مستوى الجودة في خدمة التدريب ، ويشمل البرنامج مشروعان الأول يتمثل في تأهيل المقبلين على الزواج ، والثاني في رحلة النجاح الأسري للأسر الناشئة.

وبين السمنودي أن البرنامج الثاني يأتي تحت عنوان “بناء” ، ويهدف لتمكين الأسر المستقرة بمهارات التربية الوالدية حسب المرحلة العمرية للأبناء والنشاطات الترفيهية والتثقيفية ، وينضوي تحته 3 مشروعات هي مشروع التربية الوالدية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والجامعية ، ومشروع القائد الأسري ، ومشروع دورات تنموية هادفة للأسرة دورة اليوم الواحد ، وعددها 11 دورة تدريبة في التنمية الأسرية ، والبرنامج الثالث “برنامج إدراك ويهدف إلى توعية الزوجين بنقاط القوة والضعف في حياتهما المشتركة وفق منظومة منهجية علمية تختبر صحة علاقتهما الزوجية ، وتدرس مدى التوافق بينهما، كما يحقق الإثراء المعلوماتي للأسرة من خلال مجموعة من الورش والمحاضرات الأسرية المتخصصة ، ويسهم المشروع في خفض الخلافات الأسرية ونسب الطلاق في المجتمع ، ويندرج تحت هذا البرنامج 3 مشاريع هي مشروع رائدات بعد الطلاق ومشروع حياة جديدة لذوي السجناء ومشروع الطلاق الناجح.

ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية النظر إلى أنَّ إجمالي المستفيدين من برنامج التدريب بجمعية المودة بلغ حتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2016م 5728 مستفيدًا ومستفيدة ، وذلك في مختلف البرامج التدريبية التي يقدمها برنامج مكين للتمكين والتأهيل الأسري ، إلى جانب إقامة 71 دورة تدريبية ، منها 60 دورة داخل مقر الجمعية ، و44 دورة خارجية ، لــ 7875 مستهدفا .