بلدية الغزة الفرعية تزيل (60) من الحواجز الحديدية والسلاسل والصبات العشوائية

صراحة – نواف العايد : أزالت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة أكثر من (60) من الحواجز الحديدية والسلاسل والصبات العشوائية التي يتم بها حجز مواقف للسيارات أمام الفنادق والعمائر السكنية وإشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية .

وأفاد رئيس البلدية المهندس حسن بن سعيد خنكار أن البلدية تقوم بحملات مستمرة على شوارع وأحياء المنطقة وذلك في إطار خطة الأمانة بشأن تكثيف وجود مفتشيها بالطرق والميادين الرئيسية ولتحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من هذه الظواهر غير الحضارية التي تشكل خدشا للمنظر العام , مبيناً أن هناك تنسيق فعال مع إدارة النظافة وعدة إدارات أخرى لتنفيذ هذه الحملات التي تهدف إلى إزالة الإشغال غير المرخصة من الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية والأسواق لتعزيز الشكل الجمالي والحضاري للعاصمة المقدسة ولضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق من خلال إزالة أعمدة الحديد والسلاسل والعشوائيات الأخرى.