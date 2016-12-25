العيسى يرأس الاجتماع الـ23 لمجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي

صراحة – خالد الحسين : عقد مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي اجتماعه الثالث والعشرين ، والرابع للعام المالي 2016م ، وذلك برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، وعضوية مجلس الادارة الجديد والذي تم تشكيله لدورته السادسة في شهر محرم الماضي .

وأوضح الأمين العام للصندوق أمين مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر أن مجلس الإدارة اتخذ عددا من القرارات التي شملت الموافقة على تمويل ستة مشاريع جامعية مختلفة بثلاثين مليون ريال تقريباً ، واعتماد التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 2015م ، كما وافق المجلس ايضاً على عدد من التوصيات الخاصة بأنشطة الصندوق الاستثمارية والتي تهدف إلى تعزيز العوائد من استثمارات الصندوق وفق إستراتيجية استثمارية للسنوات الخمس القادمة بإذن الله .

وأشار الدكتور الشويعر إلى أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي من اهدافها تنويع مصادر الدخل للمؤسسات الحكومية ، مبينا أن الصندوق ومنذ انشاءه في عام 2000 مول أكثر من خمسمائة مشروع جامعي بأكثر من ملياري ريال استفادت منها جميع الجامعات.

وأكد حرص مجلس الإدارة على الاستفادة من كافة الموارد التي حددها النظام الأساسي للصندوق وذلك من خلال تطوير مشاريع استثمارية ذات مردود اقتصادي مجدي تعود بالنفع في المقام الأول لتلبية المتطلبات التمويلية للجامعات وتنويع مصادر الدخل لها .