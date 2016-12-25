جامعة الملك فيصل تنظم فعاليات معرض “المعرفة تبني الحضارة”

صراحة – فيصل القحطاني : نظمت كلية الآداب بجامعة الملك فيصل ممثلة قسم الدراسات الإسلامية مؤخرا معرض “المعرفة تبني الحضارة” ، بحضور وكيل جامعة الملك فيصل للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن الحيدر وعميد الكلية الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري ، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب، وذلك بقاعة الاحتفالات بالكلية.

ويسعى المعرض إلى بيان دور القرآن الكريم في البناء الحضاري، وتعميق الوعي الفكري، وإدراك الخريطة المعرفية العالمية لدى الطلاب، وصقل شخصيتهم في الفضاء المعرفي العالمي وبث روح الاعتدال في كل الأمور.

ويعد المعرض صياغة وتطوير جديد في طرق التدريس تشهده كلية الآداب في تجسيد مقرر نظرية المعرفة وتحويله من مقرر نظري إلى تطبيق عملي انطلاقاً من التعليم الذكي الذي تعمل به كبرى الجامعات العالمية.

وأشاد عميد الكلية الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري بجهود أساتذة القسم المختصين بتدريس المقرر في إعداد وتدريب الطلاب ليخرج المعرض بهذا المستوى المتميز، كما أشاد بدور اللجنة الثقافية بالقسم في الإعداد والتجهيز للمعرض إضافة للإسهام العلمي وإعداد النصوص ومراجعتها.

وأثنى وكيل جامعة الملك فيصل للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن الحيدر على جهود كلية الآداب وطلابها ، مبيناً أن هذا المعرض ، منوها بأن المعرض يعد هذا امتدادا متميزا تسعى إليه الكلية يصب في مصلحة الخريجين ويكون لديهم الوعي الكافي لفهم نظرية المعرفة.